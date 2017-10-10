Фоторепортаж АЗЕРТАДЖ из Потсдамского замка

Берлин, 10 октября, АЗЕРТАДЖ

Замок Бабельсберг в Потсдаме более полувека служил летней резиденцией Вильгельму I - прусскому принцу, кронпринцу, королю и первому кайзеру Германской империи. Он вполне мог бы возвышаться где-нибудь в туманном Альбионе, напоминая о временах средневековой династии Тюдоров. Этот неоготический замок построен в стиле английской поздней готики - так называемого стиля Тюдоров. Однако его история связана с прусским родом Гогенцоллернов, а возведен он был в Потсдаме на несколько столетий позже, в середине XIX века.

Гравюра, которую АЗЕРТАДЖ представляет в данном фоторепортаже, была сделана в 1870 году, когда замок Бабельсберг служил летней резиденцией тогдашнего прусского короля Вильгельма I. Уже в 1871 году, после объединения немецких земель, этот монарх стал первым правителем Германской империи - кайзером Вильгельмом I. Замок на берегу реки Хафель заложили для него в начале 1830-х годов, когда он еще не был даже престолонаследником.

Второй сын прусского короля Фридриха Вильгельма III, принц Вильгельм давно мечтал о собственной летней резиденции. Король согласился выделить средства лишь после долгих уговоров и лишь на небольшой загородный дом. Разработать проект в 1833 году поручили Карлу Фридриху Шинкелю - ведущему представителю романтического историзма в немецкой архитектуре, знаменитому зодчему эпохи классицизма.

На строительстве резиденции в неоготическом стиле настояла супруга Вильгельма - принцесса Августа Саксен-Веймар-Эйзенахская, дочь великой княжны Марии Павловны и племянница российского императора Александра I. На этой литографии 1857 года супружеская пара изображена на террасе своей летней резиденции. Фонтан на заднем плане, напоминающий башенку готического Кельнского собора.

Если бросить взгляд на замок с высоты птичьего полета, то можно согласиться, что своими размерами Бабельсберг значительно превышает масштабы небольшого загородного дома, о котором шла речь в начале строительства. Действительно, возведен он был в два этапа. Первый завершили в 1835 году, однако уже вскоре Вильгельм из "просто" принца превратился в кронпринца...

В 1840 году на прусский престол взошел его старший брат Фридрих Вильгельм IV. Брак этого короля был счастливым, но к тому времени - бездетным, поэтому Вильгельма объявили престолонаследником. Для осуществления новых обязанностей кронпринцу требовалась более репрезентативная резиденция. Проект расширения Бабельсберга в этом же году вновь поручили Шинкелю.

На пути осуществления мечты о собственном замке в стиле Тюдоров супруге кронпринца Вильгельма пришлось преодолеть много трудностей. Работы затянулись на девять лет. Одной из причин были споры с архитекторами. Дело в том, что принцесса Августа посещала Англию, хорошо знала готическую архитектуру и имела очень конкретные представления о том, как он должен выглядеть.

Шинкель, скончавшийся в 1841 году еще во время разработки проекта, настаивал на придании замку более строгого вида. Однако Августа хотела видеть больше разных башенок и декора. После смерти зодчего дела передали Людвигу Персиусу - талантливому ученику Шинкеля, который в 1831 году создал первые эскизы замка по заказу Вильгельма и Августы.

Персиус стремился придерживаться планов Шинкеля, но был вынужден постоянно вносить изменения в результате вмешательств Августы. К моменту смерти Персиуса в 1845 году была завершена лишь закладка фундаментов - в частности, большой башни, бального зала и западного крыла, в котором находились детские комнаты и другие апартаменты. На литографии 1853 года изображен рабочий кабинет кронпринца.

Завершил строительство Иоганн Генрих Штрак, вкусы которого совпадали с пожеланиями принцессы. Бабельсберг являлся летней резиденцией Вильгельма и Августы более полувека. Вместе с другими дворцами Потсдама он включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Во второй части репортажа мы осмотрим здешний парк и расскажем об одном из ключевых событий немецкой истории, местом действия которого он стал.

Вугар Сеидов

собкор АЗЕРТАДЖ

Берлин