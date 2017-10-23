الأرصاد الجوية تتوقع تساقط الأمطار الرذاذة على بعض المناطق

باكو، 23 أكتوبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا في توقعاتها لظروف الطقس ليوم 24 من أكتوبر تشرين الأول غدا على مساحة البلاد.

أفادت مراسلة أذرتاج عن الهيئة أنها تتوقع ظروف الطقس على مساحة باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون غائمة جزئية إلى غائمة تماما أحيانا مع احتمال تساقط الرذاذ على بعض مناطق شبه الجزيرة إلى سقوط أمطار صباحا ومساء وتنتظر هبوب رياح شمالية شرقية مرشحة إلى الاستبدال بجنوبية معتدلة عصرا.

وجاء في البيان أنها تنتظر درجات حرارة الطقس في شبه جزيرة أبشرون أن تتراوح بين 10-13 مئوية ليلا وبين 17-20 مئوية ظهرا وفي العاصمة باكو بين 11-13 مئوية ليلا وبين 18-20 مئوية ظهرا.

وأشارت إلى توقعها تراجع الضغط الجوي إلى 763 ملم زئبقي مع تراوح الرطوبة بين 75-85 بالمائة ليلا وبين 55-65 بالمائة ظهرا.

وجاء في تقرير الهيئة أنها تنتظر في محافظات أذربيجان سماء ممطرة في النصف الأول من اليوم على مناطق متفرقة في المحافظات مع احتمال انقطاعها تدريجيا عصرا ابتداء من المحافظات الغربية وتتوقع سقوط ضباب على بعض الأماكن صباحا وتنتظر هبوب رياح شرقية يمكن اشتدادها حينا بعد حين ظهرا.

وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 9-14 مئوية ليلا وبين 17-22 مئوية ظهرا وفي المحافظات الجبلية بين 3-8 مئوية ليلا وبين 9-14 مئوية ظهرا.

كما تتوقع الهيئة سماء غير ممطرة أساسا على مساحة نخجوان مع هبوب رياح شرقية معتدلة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة فيها بين 3-8 مئوية ليلا وبين 18-23 مئوية ظهرا.