الأرصاد الجوية تتوقع أمطارا رذاذة مع تقلبات شدة الرياح

باكو، 24 أكتوبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا في توقعاتها لظروف الطقس ليوم 25 من أكتوبر تشرين الأول غدا على مساحة البلاد.

أفادت مراسلة أذرتاج عن الهيئة أنها تتوقع ظروف الطقس على مساحة باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون غائمة جزئية إلى غائمة تماما أحيانا مع احتمال تساقط الرذاذ على بعض مناطق شبه الجزيرة إلى سقوط أمطار صباحا ومساء وتنتظر هبوب رياح جنوبية معتدلة.

وجاء في البيان أنها تنتظر درجات حرارة الطقس في شبه جزيرة أبشرون أن تتراوح بين 11-14 مئوية ليلا وبين 18-22 مئوية ظهرا وفي العاصمة باكو بين 11-13 مئوية ليلا وبين 20-22 مئوية ظهرا.

وأشارت إلى توقعها الضغط الجوي عند 764 ملم زئبقي مع تراوح الرطوبة بين 75-85 بالمائة ليلا وبين 55-65 بالمائة ظهرا.

وجاء في تقرير الهيئة أنها تنتظر في محافظات أذربيجان سماء غير ممطرة أساسا مع سقوط ضباب على بعض الأماكن صباحا وتنتظر هبوب رياح غربية يمكن اشتدادها حينا بعد حين ظهرا على مناطق متفقرة.

وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 9-14 مئوية ليلا وبين 21-26 مئوية ظهرا وفي المحافظات الجبلية بين 3-8 مئوية ليلا وبين 13-18 مئوية ظهرا.

كما تتوقع الهيئة سماء غير ممطرة أساسا على مساحة جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي مع هبوب رياح غربية معتدلة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة فيها بين 3-8 مئوية ليلا وبين 21-26 مئوية ظهرا.