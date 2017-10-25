الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع حرارة الجو 25 مئوية للغد

باكو، 25 أكتوبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا في توقعاتها لظروف الطقس ليوم 26 من أكتوبر تشرين الأول غدا على مساحة البلاد.

أفادت مراسلة أذرتاج عن الهيئة أنها تتوقع ظروف الطقس على مساحة باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون غائمة جزئية إلى غائمة أحيانا دون هطول مع احتمال سقوط ضباب غير مكثف صباحا على مناطق متفقرة وتنتظر هبوب رياح جنوبية غربية معتدلة مرشحة إلى الاستبدال في النصف الثاني من اليوم بشمالية غربية مرشحة الاشتداد أحيانا.

وجاء في البيان أنها تنتظر درجات حرارة الطقس في شبه جزيرة أبشرون أن تتراوح بين 13-15 مئوية ليلا وبين 20-25 مئوية ظهرا وفي العاصمة باكو بين 13-15 مئوية ليلا وبين 23-25 مئوية ظهرا.

وأشارت إلى توقعها ارتفاع الضغط الجوي من 760 ملم زئبقي إلى 764 ملم زئبقي مع تراوح الرطوبة بين 75-85 بالمائة ليلا وبين 50-60 بالمائة ظهرا.

وجاء في تقرير الهيئة أنها تنتظر في محافظات أذربيجان سماء غير ممطرة أساسا مع سقوط ضباب على بعض الأماكن صباحا وتحتمل سماء رعدية مصحوبة بهطول أمطار مساء على مناطق عدة وتنتظر هبوب رياح غربية يمكن اشتدادها حينا بعد حين على مناطق متفقرة.

وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 9-14 مئوية ليلا وبين 21-26 مئوية ظهرا وفي المحافظات الجبلية بين 5-10 مئوية ليلا وبين 13-18 مئوية ظهرا.

كما تتوقع الهيئة سماء غير ممطرة أساسا على مساحة جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي مع احتمال سماء رعدية مساء على بعض المناطق مصحوبة باشتداد رياح من المتوقع أن تهب غربيا حينا بعد حين.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة فيها بين 4-9 مئوية ليلا وبين 22-27 مئوية ظهرا.