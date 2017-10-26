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    لجنة المؤسسات الدينية تعقد مؤتمر ماضي دعاية القيم الوطنية الأخلاقية وحاضرها ومستقبلها

    ٢٦.١٠.٢٠١٧ [١٦:٥‎٠]

    باكو، 26 أكتوبر، أذرتاج

    تعقد اللجنة الحكومية لشؤون المؤسسات الدينية في 26 أكتوبر تشرين الأول اليوم مؤتمرا بعنوان ماضي دعاية القيم الوطنية الأخلاقية وحاضرها ومستقبلها" بحضور نواب المجلس الوطني ورجالات الدين والدولة وممثلو المؤسسات الدينية الناشطة في البلد وشباب وممثلون عن المجتمع المدني.

    وابلغ مراسل أذرتاج أن رئيس اللجنة مبارز قربانلي افتتح المؤتمر بكلمة تحدث فيها عن اهتمام واعتناء الدولة في أذربيجان بالدين وفعاليات كفيلة بحماية القيم الوطنية الأخلاقية والمزيد من تعزيز تقاليد الشعب الأذربيجاني للتعددية الثقافية والتسامح الشامل.

    AZERTAG.AZ :لجنة المؤسسات الدينية تعقد مؤتمر ماضي دعاية القيم الوطنية الأخلاقية وحاضرها ومستقبلها
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