السفير الكازاخستاني يعقد مؤتمرا صحفيا على مشاركة بلاده في سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص

باكو، 26 أكتوبر، أذرتاج

قال بيبيت عيسابايف إن سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص سيزيد من تعزيز إمكانات مسار النقل الدولي العابر لبحر الخزر.

ونقلت مراسلة أذرتاج عن عيسابايف سفير كازاخستان في أذربيجان قوله في مؤتمر صحفي عقده اليوم في باكو إن مشروع سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص ليس بمشروع بين أذربيجان وجورجيا وتركيا فقط بل وهو مشروع ضخم واسع النطاق من شأنه أن يعطي دفعة كبيرة لتنمية التعاون النقلي والعبوري لجميع البلدان التي تربط آسيا بأوروبا على مسار طريق الحرير أيضا مبلغا أن منتجات صناعة الآليات والماكينات الكازاخستانية استخدمت في تحقيق هذا المشروع أيضا.

وأضاف السفير عيسابايف أن سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص ستستخدم 10 قطارات كهربائية كازاخستانية الصنع أيضا مع تموين البلد أذربيجان بـ 40 قطارا كهربائية لنقل الشحن في هذا المشروع إلى عام 2020م.

واعلن السفير أن كازاخستان باشرت تحضير قطارا ثانيا للشحن سيتحرك على خط المشروع لينقل الفحم إلى رومانيا معيدا للذاكرة أن بلاده ودعت قبل بضعة أيام أول قطار شحن عبر المشروع إلى مدينة مرسين التركية.

وتناول كذلك حجم نقل الشحن بين أذربيجان وبلاده مفيدا أنه ازداد بنسبة 146 في المائة ليصل إلى 1.5 مليون طن خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي قياسا إلى الفترة ذاتها من السنة الماضية.