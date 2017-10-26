الأرصاد الجوية تتوقع سماء رعدية ممطرة على مناطق متفرقة

باكو، 26 أكتوبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا في توقعاتها لظروف الطقس ليوم 27 من أكتوبر تشرين الأول غدا على مساحة البلاد.

أفادت مراسلة أذرتاج عن الهيئة أنها تتوقع ظروف الطقس على مساحة باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون غائمة إلى غائمة تماما دون هطول أساسا مع احتمال سقوط ضباب غير مكثف صباحا على مناطق متفقرة وتساقط الرذاذ وتنتظر هبوب رياح شمالية غربية ستشتد حينا لآخر ومرشحة إلى الاستبدال في النصف الثاني من اليوم بشمالية شرقية.

وجاء في البيان أنها تنتظر درجات حرارة الطقس في شبه جزيرة أبشرون أن تتراوح بين 11-14 مئوية ليلا وبين 16-19 مئوية ظهرا وفي العاصمة باكو بين 12-14 مئوية ليلا وبين 17-19 مئوية ظهرا.

وأشارت إلى توقعها ارتفاع الضغط الجوي من 761 ملم زئبقي إلى 765 ملم زئبقي مع تراوح الرطوبة بين 70-80 بالمائة.

وجاء في تقرير الهيئة أنها تنتظر في محافظات أذربيجان سماء رعدية ممطرة مع سقوط ضباب على بعض الأماكن صباحا ومساء وتنتظر هبوب رياح غربية يمكن اشتدادها حينا بعد حين على مناطق متفرقة.

وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 7-12 مئوية ليلا وبين 18-23 مئوية ظهرا وفي المحافظات الجبلية بين 4-9 مئوية ليلا وبين 11-16 مئوية ظهرا.

كما تتوقع الهيئة سماء غير ممطرة أساسا على مساحة جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي مع احتمال اشتداد رياح من المتوقع أن تهب غربيا حينا بعد حين.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة فيها بين 3-8 مئوية ليلا وبين 20-25 مئوية ظهرا.