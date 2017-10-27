الأرصاد الجوية تتوقع سماء غائمة غير ممطرة

باكو، 27 أكتوبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا في توقعاتها لظروف الطقس ليوم 27 من أكتوبر تشرين الأول غدا على مساحة البلاد.

أفادت مراسلة أذرتاج عن الهيئة أنها تتوقع ظروف الطقس على مساحة باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون غائمة إلى غائمة تماما دون هطول أساسا مع احتمال سقوط ضباب غير مكثف صباحا على مناطق متفقرة وتساقط الرذاذ وتنتظر هبوب رياح شمالية غربية ستشتد حينا لآخر ومرشحة إلى الاستبدال في النصف الثاني من اليوم بجنوبية غربية.

وجاء في البيان أنها تنتظر درجات حرارة الطقس في شبه جزيرة أبشرون أن تتراوح بين 11-14 مئوية ليلا وبين 18-23 مئوية ظهرا وفي العاصمة باكو بين 12-14 مئوية ليلا وبين 21-23 مئوية ظهرا.

وأشارت إلى توقعها انخفاض الضغط الجوي من 764 ملم زئبقي إلى 757 ملم زئبقي مع تراوح الرطوبة بين 75-85 بالمائة ليلا وبين 55-60 بالمائة ظهرا.

وجاء في تقرير الهيئة أنها تنتظر في محافظات أذربيجان سماء ممطرة مع سقوط ضباب على بعض الأماكن صباحا وتنتظر هبوب رياح غربية يمكن اشتدادها حينا بعد حين على مناطق متفرقة.

وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 8-13 مئوية ليلا وبين 18-23 مئوية ظهرا وفي المحافظات الجبلية بين 5-10 مئوية ليلا وبين 13-18 مئوية ظهرا.

كما تتوقع الهيئة سماء غير ممطرة أساسا على مساحة جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي مع احتمال سماء رعدية مساء في أجواء بعض المناطق مع هطول امطار وتنتظر هبوب رياح غربية معتدلة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة فيها بين 3-8 مئوية ليلا وبين 20-25 مئوية ظهرا.