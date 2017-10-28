الأرصاد الجوية تتوقع سماء غائمة غير ممطرة للغد

باكو، 28 أكتوبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا في توقعاتها لظروف الطقس ليوم 29 من أكتوبر تشرين الأول غدا على مساحة البلاد.

أفادت مراسلة أذرتاج عن الهيئة أنها تتوقع ظروف الطقس على مساحة باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون غائمة إلى غائمة دون هطول أساسا مع احتمال سقوط ضباب غير مكثف صباحا على مناطق متفقرة وتنتظر هبوب رياح جنوبية غربية معتدلة.

وجاء في البيان أنها تنتظر درجات حرارة الطقس في شبه جزيرة أبشرون أن تتراوح بين 13-15 مئوية ليلا وبين 20-24 مئوية ظهرا وفي العاصمة باكو بين 13-15 مئوية ليلا وبين 21-23 مئوية ظهرا.

وأشارت إلى توقعها الضغط الجوي من 753 ملم زئبقي مع تراوح الرطوبة بين 70-80 بالمائة ليلا وبين 45-50 بالمائة ظهرا.

وجاء في تقرير الهيئة أنها تنتظر في محافظات أذربيجان سماء غير ممطرة أساسا مع احتمال هطول امطار على محافظات عدة ليلا وصباحا مصحوبة بسقوط ضباب على بعض الأماكن صباحا وتنتظر هبوب رياح غربية يمكن اشتدادها حينا بعد حين على مناطق متفرقة.

وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 9-14 مئوية ليلا وبين 20-25 مئوية ظهرا وفي المحافظات الجبلية بين 5-10 مئوية ليلا وبين 14-19 مئوية ظهرا.

كما تتوقع الهيئة سماء ممطرة على مساحة جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي مع احتمال سماء غير ممطرة ظهرا وتنتظر هبوب رياح غربية مرشحة إلى الاشتداد أحيانا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة فيها بين 4-9 مئوية ليلا وبين 21-26 مئوية ظهرا.