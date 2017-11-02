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    جاري العمل لتدشين الخط الجوي بين باكو وجاكارتا

    ٠٢.١١.٢٠١٧ [١٥‎:٢٥‎]

    باكو، 2 نوفمبر (أذرتاج).

    قال السفير الاندونيسي في اذربيجان حسنان باي فناني في حديثه مع مراسل أذرتاج ان العمل يجري حاليا في تدشين الرحلة الجوية المباشرة بين باكو والعاصمة الاندونيسية جاكارتا وشيكا.

    واضاف السفير ان الرحلات الجوية بين اذربيجان واندونيسيا تنظم عبر اتجاهي باكو- الدوحة – جاكارتا وباكو –اسطنبول – جاكارتا والعكس. ثمة مسائل تحتاج الى معالجتها، متعلقة بتسيير الرحلة الجوية المباشرة بين البلدين. إحدى هذه المسائل هي الحصول على عدد كاف من الركاب بين البلدين. تناقش تلك المسائل.

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