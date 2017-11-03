باكو، 3 نوفمبر، أذرتاج وابلغ مراسل أذرتاج أن اول قطار شحن على خط سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص يصل إلى محطة قارص التركية. ونقل مراسل أذرتاج عن المدير العام لسكة حديد تركيا اويسي كورت قوله في حفل الاستقبال إن القطار قطع المسافة البالغة 856 كم خلال مدة 40 ساعة مبلغا أن القطار من المخطط لقطعه مسافة بين قارص ومرسين تبلغ 258 كم خلال المدة ذاتها.

AZERTAG.AZ : مراسل أذرتاج: اول قطار شحن على خط سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص يصل إلى المحطة التركية

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