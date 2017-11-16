هزة أرضية ترعب سكان بردع
AzerTAg.az
١٦.١١.٢٠١٧ [١٣:٠٧]
بردع، 16 نوفمبر، أذرتاج
سجل مركز رصد الزلازل هزة أرضية ليلة السادس عشر من نوفمبر تشرين الثاني.
وابلغ مراسل أذرتاج أن الهزات الأرضية وقعت الساعة الثانية ليلا على أراضي محافظة بردع غرب البلاد وشعر بها عند ثلاث درجات عند البؤرة الواقعة في العمق البالغ خمسا وعشرين كم.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٥.١١.٢٠١٧ [١٧:٤٤]
١٤.١١.٢٠١٧ [١٧:٠٠]
١٤.١١.٢٠١٧ [١١:٠٣]
١٣.١١.٢٠١٧ [١٥:٤٩]
١٦.١١.٢٠١٧ [١٩:٥٤]
١٦.١١.٢٠١٧ [١٣:٠٨]
١٦.١١.٢٠١٧ [١١:١٤]
١٦.١١.٢٠١٧ [١٠:٠٠]
١٦.١١.٢٠١٧ [١٧:٢١]
١٥.١١.٢٠١٧ [١٩:٣٨]
١٥.١١.٢٠١٧ [١٧:٤٩]
٠٨.١١.٢٠١٧ [٢٠:٥٩]
٠٧.١١.٢٠١٧ [٢٠:١٥]
٠١.١١.٢٠١٧ [١٩:٥٢]
١٥.١١.٢٠١٧ [٢٠:٣٣]
٠٨.١١.٢٠١٧ [١٢:٢٩]
٠٦.١١.٢٠١٧ [١٨:١٤]
٠١.١١.٢٠١٧ [٢٠:١٧]
١٥.١١.٢٠١٧ [١٩:٣٨]
١٥.١١.٢٠١٧ [١٤:٥٤]
١٥.١١.٢٠١٧ [١٢:٢٠]
١٤.١١.٢٠١٧ [١٢:٥٤]
١٠.١١.٢٠١٧ [١٠:٢٢]
٠٨.١١.٢٠١٧ [١٤:٢٧]
١٣.١٠.٢٠١٧ [١٤:٢٨]
٠٩.١٠.٢٠١٧ [١٨:١٠]
١٦.١١.٢٠١٧ [١٣:٠٧]
١٥.١١.٢٠١٧ [١٧:٤٤]
١٤.١١.٢٠١٧ [١٧:٠٠]
١٤.١١.٢٠١٧ [١١:٠٣]
١٦.١١.٢٠١٧ [١٢:٤٦]
١٤.١١.٢٠١٧ [١٦:٢١]
١٣.١١.٢٠١٧ [١٥:٥٤]
١٣.١١.٢٠١٧ [١٤:٥١]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك