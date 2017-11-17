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    زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب اذربيجان

    ١٧.١١.٢٠١٧ [٢٠:١٩]

    باكو، 17 نوفمبر (اذرتاج).

    وقع اليوم في محافظة اغدام في الساعة 17:27 زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر في عمق 25 كم.

    افادت اذرتاج نقلا عن مركز قياس الزلازل التابع لاكاديمية العلوم الاذربيجانية ان الهزات الارتدادية احست في المركز بقوة 4 وفي المناطق السكنية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر .

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب اذربيجان
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