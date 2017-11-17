زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب اذربيجان
AzerTAg.az
١٧.١١.٢٠١٧ [٢٠:١٩]
باكو، 17 نوفمبر (اذرتاج).
وقع اليوم في محافظة اغدام في الساعة 17:27 زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر في عمق 25 كم.
افادت اذرتاج نقلا عن مركز قياس الزلازل التابع لاكاديمية العلوم الاذربيجانية ان الهزات الارتدادية احست في المركز بقوة 4 وفي المناطق السكنية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر .
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٧.١١.٢٠١٧ [١٣:٤٢]
١٦.١١.٢٠١٧ [١٣:٠٧]
١٥.١١.٢٠١٧ [١٧:٤٤]
١٤.١١.٢٠١٧ [١٧:٠٠]
١٧.١١.٢٠١٧ [١٧:١٩]
١٦.١١.٢٠١٧ [١٩:٥٤]
١٦.١١.٢٠١٧ [١٣:٠٨]
١٦.١١.٢٠١٧ [١١:١٤]
١٧.١١.٢٠١٧ [١٦:١٢]
١٧.١١.٢٠١٧ [١٥:٤٦]
١٧.١١.٢٠١٧ [١٠:٤٤]
١٦.١١.٢٠١٧ [١٧:٢١]
١٧.١١.٢٠١٧ [١٠:٠١]
٠٨.١١.٢٠١٧ [٢٠:٥٩]
٠٧.١١.٢٠١٧ [٢٠:١٥]
١٧.١١.٢٠١٧ [١١:٣٦]
١٥.١١.٢٠١٧ [٢٠:٣٣]
٠٨.١١.٢٠١٧ [١٢:٢٩]
٠٦.١١.٢٠١٧ [١٨:١٤]
١٧.١١.٢٠١٧ [١٠:٤٤]
١٥.١١.٢٠١٧ [١٩:٣٨]
١٥.١١.٢٠١٧ [١٤:٥٤]
١٥.١١.٢٠١٧ [١٢:٢٠]
١٧.١١.٢٠١٧ [١٣:٠٧]
١٠.١١.٢٠١٧ [١٠:٢٢]
٠٨.١١.٢٠١٧ [١٤:٢٧]
١٣.١٠.٢٠١٧ [١٤:٢٨]
١٧.١١.٢٠١٧ [٢٠:١٩]
١٧.١١.٢٠١٧ [١٣:٤٢]
١٦.١١.٢٠١٧ [١٣:٠٧]
١٥.١١.٢٠١٧ [١٧:٤٤]
١٦.١١.٢٠١٧ [١٢:٤٦]
١٤.١١.٢٠١٧ [١٦:٢١]
١٣.١١.٢٠١٧ [١٥:٥٤]
١٣.١١.٢٠١٧ [١٤:٥١]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك