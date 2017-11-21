تمديد مدة التسجيل للمشاركة في معرض "فرويت لوجيستيك 2018 برلين"
AzerTAg.az
٢١.١١.٢٠١٧ [١٨:٠٩]
باكو، 21 نوفمبر (أذرتاج).
تم تمديد مدة التسجيل للمشاركة في الجناح الأذربيجاني في معرض الأغذية الدولي "Fruit Logistica 2018" الى 4 ديسمبر، يخطط انعقاده في الفترة ما بين 7-9 فبراير لعام 2018 في مدينة برلين عاصمة ألمانيا.
أفادت أذرتاج نقلا عن وزارة الاقتصاد ان عدد الشركات المشاركة في الجناح الأذربيجاني سيكون 15 شركة أقصاها. سيختار المشاركون من خلال المسابقة التي ستنظمها أذبرومو صندوق ترويج التصدير والاستثمار في أذربيجان في 15 ديسمبر في مقر الصندوق.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٦.١٠.٢٠١٧ [١٨:٥٨]
٢٦.١٠.٢٠١٧ [١٦:١٨]
٢٤.١٠.٢٠١٧ [١٥:١٨]
٢٠.١٠.٢٠١٧ [١٩:٢٠]
٢١.١١.٢٠١٧ [٢٠:١٠]
٢١.١١.٢٠١٧ [٢٠:٣٣]
٢١.١١.٢٠١٧ [١٠:٢٤]
٢٠.١١.٢٠١٧ [١٩:١٢]
٢١.١١.٢٠١٧ [١٩:٤٨]
٢١.١١.٢٠١٧ [١٨:٢١]
٢١.١١.٢٠١٧ [١٨:٠٩]
٢١.١١.٢٠١٧ [١٦:١٦]
١٧.١١.٢٠١٧ [١٠:٠١]
٠٨.١١.٢٠١٧ [٢٠:٥٩]
٠٧.١١.٢٠١٧ [٢٠:١٥]
٢٠.١١.٢٠١٧ [١٨:٣٩]
١٧.١١.٢٠١٧ [١١:٣٦]
١٥.١١.٢٠١٧ [٢٠:٣٣]
٠٨.١١.٢٠١٧ [١٢:٢٩]
٢١.١١.٢٠١٧ [١٥:٠٥]
١٧.١١.٢٠١٧ [١٠:٤٤]
١٥.١١.٢٠١٧ [١٩:٣٨]
١٥.١١.٢٠١٧ [١٤:٥٤]
١٧.١١.٢٠١٧ [١٣:٠٧]
١٠.١١.٢٠١٧ [١٠:٢٢]
٠٨.١١.٢٠١٧ [١٤:٢٧]
١٣.١٠.٢٠١٧ [١٤:٢٨]
٢١.١١.٢٠١٧ [١٦:٥٣]
٢٠.١١.٢٠١٧ [٢٠:٣٣]
٢٠.١١.٢٠١٧ [١٩:٤٦]
١٨.١١.٢٠١٧ [١٥:٤٠]
٢٠.١١.٢٠١٧ [١٦:٣٠]
١٦.١١.٢٠١٧ [١٢:٤٦]
١٤.١١.٢٠١٧ [١٦:٢١]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك