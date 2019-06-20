باكو، 20 يونيو / حزيران، (أذرتاج) ومن المقرر افتتاح دار التجارة الأوكرانية في أذربيجان. أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها السفير الجديد لأوكرانيا في أذربيجان فلاديمير كانفسكي.

AZERTAG.AZ : السفير: تفتتح دار التجارة الأوكرانية في أذربيجان

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