وزير الاقتصاد: تمارس أذربيجان حاليا العمليات التجارية مع 190 بلد

باكو، 4 يونيو، أذرتاج

قال شاهن مصطفايف إن أذربيجان تمارس حاليا العمليات التجارية مع 190 بلد.

أفادت أذرتاج عن مصطفايف وزير الاقتصاد قوله إنه من المخطط استثمار ما يبلغ 140 مليون مانات عموما في الاحياء الصناعية الناشطة في البلد مع تسجيل 36 مشاركة فيها لفتح نحو 2000 فرصة عمل وقد بدأت 21 مؤسسة منها نشاطها وستشرع 15 مؤسسة في العمل هذا العام.

وأضاف الوزير أن العام الماضي شهد فتح نحو مليون فرصة عمل واستثمار 3ر3 مليارات مانات من جانب الاحياء الصناعية.