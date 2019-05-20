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    بعثة التصدير الأذربيجانية تتوجه الى سويسرا في يوليو

    ٢٠.٠٥‎.٢٠١٩ [١٦:١٠]

    باكو، 20 مايو (أذرتاج).

    ستزور عاصمة سويسرا بيرن بعثة التصدير الأذربيجانية في 25-29 يوليو.

    أفادت وكالة أذرتاج ان بعثة التصدير ستضم ممثلي قطاعات الغذاء والمشروبات الكحولية والبناء والصناعة.

    أعلنت صندوق ترويج التصدير والاستثمار في أذربيجان (أذبرومو) بدء قبول مستندات للمشاركة في البعثة. سيتم اختيار المرشحين المصدرين على أساس المسابقة.

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