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    منتدى الأعمال الأذربيجاني الهندي في باكو

    ٠١.٠٧.٢٠١٩ [١٩:٢٠]

    باكو، 1 يوليو (أذرتاج).

    أقيم اليوم في باكو منتدى الأعمال الاذربيجاني الهندي برعاية صندوق ترويج التصدير والاستثمار في أذربيجان (أذبرومو) والسفارة الهندية.

    شارك في المنتدى حوالي 100 رجل اعمال من كلا الطرفين عاملين في مجالات البناء والانشاء والطاقة البديلة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصحة والتعليم والمالية والمنسوجات والغذاء والسياحة واللوجستية الى جانب المسئولين الرسميين.

    أفادت اذرتاج ان القائم باعمال رئيس الصندوق يوسف عبداللايف قال ان أذربيجان استضافت معارض للمنتجات الهندية وتحدث عن أهمية العلاقات التجارية بين البلدين.

    من جانبه قال السفير الهندي في أذربيجان بافيتلونغ فانلالفاونا ان بلاده تبدي أهمية لتطوير العلاقات مع أذربيجان مشيرا الى وجود بيئة ملائمة للاعمال والتجارة والاستثمار في أذربيجان.

    اجرى رجال الاعمال لقاءات ثنائية على هامش المنتدى.

    AZERTAG.AZ :منتدى الأعمال الأذربيجاني الهندي في باكو
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