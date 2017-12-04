بعثة تجارية أذربيجانية الى جدة
AzerTAg.az
٠٤.١٢.٢٠١٧ [١٨:٢٢]
باكو، 4 ديسمبر (أذرتاج).
ستنظم في الفترة ما بين 6-8 ديسمبر بعثة تجارية من أذربيجان الى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ذلك لترويج العلامة التجارية "صنع في أذربيجان".
أفادت أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد ان البعثة التجارية تضم 13 شركة عاملة في مجالات انتاج عصائر الفواكه والفواكه المجففة والمعلبات والعسل والشاي واللحم ومنتجات الحليب.
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