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    بعثة تجارية أذربيجانية في دبي

    ٠٥‎.١٢.٢٠١٧ [١٥‎:٥‎٩]

    باكو، 5 ديسمبر (أذرتاج).

    تقوم البعثة التجارية الأذربيجانية بزيارة مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

    تضم البعثة ممثلي شركات محلية عاملة في مجالات انتاج عصائر الفواكه والمياه المعدنية الطبيعية، ومحاصيل الفواكه والخضروات والمجففات والمعلبات والعسل والشاي والحليب ومنتجاته واللحم ومنتجاته، حسبما أفادت أذرتاج نقلا عن وزارة الاقتصاد.

    أجرى رجال أعمال أذربيجان لقاءات ثنائية مع ممثلي شركات إماراتية حيث نوقشت مسائل التسويق والتوزيع. تم التوصل الى اتفاق مع شبكتي ماركيت "المايا" و"لولو" وشركة "الغامدي للتجارة" لتصدير المعلبات المصنوعة في شركة برايتمان بي ايم جي في أذربيجان الى الامارات العربية المتحدة وبنغلادش.

    بدأت محادثات مع شبكات ماركتات "المايا " و"لولو" و"القدوة" حول نقل شاي وعصير الرمان من شركة "سان فود" الأذربيجانية والعسل من شركتي "كيركوم" و"أذري" الاذربيجانيتين الى الامارات العربية المتحدة.

    AZERTAG.AZ :بعثة تجارية أذربيجانية في دبي
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