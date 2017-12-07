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    زلزال بقوة 3.1 درجات يضرب شرور

    ٠٧.١٢.٢٠١٧ [١٩:٠١]

    باكو، 7 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    قال بيان لمركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أنه ضرب اليوم الزلزال قوته 3.1 درجات على مقياس ريختر في الساعة 17:22 بالتوقيت المحلي محافظة شرور على عمق 10 كيلومترات.

    ولم يحس بهذه الهزة الأرضية.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 3.1 درجات يضرب شرور
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