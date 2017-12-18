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    تنظيم بعثات التصدير إلى برلين وموسكو ودبي والصين في العام المقبل

    ١٨.١٢.٢٠١٧ [١٣:٤٦]

    باكو، 18 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    سيتم تنظيم بعثات التصدير إلى برلين وموسكو ودبي والصين في المهرجان في العام المقبل، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن قول نائب رئيس صندوق تسجيع التصدير والاستثمار الأذربيجاني (أذبرومو) يوسف عبداللهيف.

    قال يوسف عبداللهيف إنه سيتم تمثيل 10 شركات بموقف واحد في بعثة التصدير التي ستعقد في برلين.

    AZERTAG.AZ :تنظيم بعثات التصدير إلى برلين وموسكو ودبي والصين في العام المقبل
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