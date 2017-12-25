افتتاح مكتب مركز الصادرة الروسي في باكو

باكو، 25 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تم افتتاح مكتب مركز الصادرة الروسي في مركز الأعمال "المدينة البيضاء" بباكو في25 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج أن وزير الاقتصاد الأذربيجاني شاهن مصطفايف أشار إلى أن روسيا تعد احد الشركاء الرئيسيين للتجارة الخارجية في أذربيجان معربا عن التنمية الديناميكية للعلاقات مع روسيا في جميع المجالات. ولاحظ أن علاقاتنا الاقتصادية على مستوى عال. ويزداد حجم تبادلنا التجاري واستثماراتنا.

وقال وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين إن مكتب مركز الصادرة الروسي في أذربيجان سيقدم الدعم الكامل للمصدرين الروس إلى التدابير في الدعم المالي إلى جانب تنظيم المهمة التجارية لتقديم الخدمات المالية إلى السوق المحلية.

أشار رئيس مجموعة مركز الصادرة الروسي بيوتر فرادكوف إلى أن افتتاح مكتب مركز الصادرة الروسي في أذربيجان سيعطي دفعة جديدة لدخول الشركات إلى السوق الأذربيجاني والتي قد تكون ذات فائدة لمصدري المنتجات غير النفطية في روسيا. كما ستسهم في تنمية التعاون الثنائي بين روسيا وأذربيجان، الأمر الذي يلبي اهم الأولويات في السياسة الاقتصادية الخارجية لكلا البلدين. يذكر أن مكتب مركز الصادرة الروسي في باكو خامس في القائمة الشاملة لمكاتب المجموعة في البلدان الأجنبية بعد إيران وكازاخستان وطاجيكستان وفيتنام.