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    أذربيجان تشارك في المنتدى الأوراسي للعلماء المسلمين

    ٢٧.٠٢.٢٠١٨ [١٩:١٤]

    أستانا، 27 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    سيعقد المنتدى الأوراسي للعلماء المسلمين في أستانا في 2 مارس بتنظيم إدارة الشئون الدينية لمسلمي كازاخستان.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه من المتوقع أن يحضر المنتدى الذي سيعقد لأول مرة في كازاخستان أكثر من 30 ممثلا من 22 بلدا لأوروبا وآسيا المركزية وخاصة، المفتون العامون والزعماء الدينيون وقادة المنظمات والرابطات الإسلامية.

    وجاء في القرار الصادر عن اجتماع مجلس العلماء للجنة المسلمين الكازاخستانية أن ممثلين من أذربيجان وتركيا وروسيا وأوزبكستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وتتارستان ورومانيا وأوكرانيا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا وبولندا والمجر وكرواتيا ومنغوليا والمفتين العامين من 18 بلدا صادقوا على مشاركتهم في المنتدى الدولي.

    ستناقش خلال المنتدى مسألة تشكيل قاعدة فتاو عامة في البلدان الأوراسية.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تشارك في المنتدى الأوراسي للعلماء المسلمين
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