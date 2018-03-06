وزارة الاقتصاد: منح 5ر93 مليون مانات من القروض المسهلة لأكثر من 4 آلاف صاحبة مشروع

باكو، 6 مارس، أذرتاج

قال صاحب محمدوف نائب وزير الاقتصاد إن حجم القروض المسهلة المقدمة إلى أكثر من 4 آلاف صاحب مشاريع في أذربيجان يبلغ 5ر93 مليون مانات إلى اليوم.

ونقلت مراسلة أذرتاج عن محمدوف قوله لصحافيين اليوم إن تنمية ريادة العمل الصغيرة والمتوسطة في أذربيجان مجال أولوي ويحظى هذا المجال حاليا بتقديم قروض تجارية مسهلة إليه لتنمية هذا المجال: «تم تخصيص 146 مليون مانات قروضا مسهلة لـ 1953 صاحب مشروع خلال 2017م وتخصيص 5ر93 مليون مانات قروضا مسهلة لأكثر من 4 آلاف صاحبة مشروع في أذربيجان حتى اليوم. وهذا يدل على تشكل جيش واسع من أصحاب المشاريع وصاحباتها في أذربيجان حاليا».