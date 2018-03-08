توقيف مواطن سوري حاول التسلل الى جمهورية أذربيجان من ايران

باكو، 8 مارس (أذرتاج).

افادت أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لجهاز حرس الحدود الاذربيجاني ان افراد وحدة حرس الحدود كشفوا في السابع من مارس في شريط حدودي قرب مدينة استارا الاذربيجانية آثار القدمين لشخص مجهول متجه من أراضي جمهورية ايران الاسلامية الى اراضي جمهورية اذربيجان.

بعد أعمال التفتيش والبحث العاجلة ، تم توقيف شخص متسلل قرب محطة تزويد الوقود في الطريق الرئيسي بين استارا وارجيوان. وتم تحديد هويته وهو مواطن سوريا طاهر علي عبدالسلام (من مواليد 1990).

ضبط في حوزته جوازان سوريان للسفر خاصان به، خرائط وضعت في الملفين خاصة بجمهورية اذربيجان وروسيا الاتحادية وبيلاروس، كتاب ديني، 578 دولار امريكي و1300 يورو و170000 ريال ايراني.

ورفعت القضية الجنائية في الحادث.