زلزال في بحر الخزر
AzerTAg.az
٠٩.٠٣.٢٠١٨ [١٠:٥١]
باكو، 9 مارس / آذار، (أذرتاج)
ضرب الزلزال اليوم بحر الخزر.
وصرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال بشدة 3 درجات ضرب بحر الخزر على عمق 5 كم الساعة 17:53:19 بالتوقيت المحلي.
ولم يحس بهذه الهزة.
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