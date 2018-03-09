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    حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون خلال اليوم

    ٠٩.٠٣.٢٠١٨ [١٣:٣٤]

    باكو، 9 مارس / آذار، (أذرتاج)

    سجلت أجهزة إنفاذ القانون 72 حادث جنائي خلال اليوم الماضي وتم كشف ملابسات 14 حادثا جنائيا منها في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

    وقالت وزارة الداخلية في بيان إن علميات البحث والتحري الفورية أسفرت كذلك عن توقيف 8 متهمين مطلوبين بمختلف مواد القانون الجنائي أيضا.

    وأضافت أن الطرق البرية شهدت حادثين مروريين على نطاق الجمهورية مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر.

    وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 6 أحداث متعلقة بالمخدرات وعن واقع واحد بالتورط في خروقات ومخالفات بشأن الأسلحة النارية.

    وألقي القبض على 17 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.

    AZERTAG.AZ :حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون خلال اليوم
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