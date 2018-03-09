الأرصاد الجوية تتوقع سماء ممطرة والرياح للغد

باكو، 9 مارس، أذرتاج

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لظروف الطقس لليوم العاشر من مارس الغد على مساحة البلاد.

ونقلت مراسلة أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع على مساحة باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون ظروف الطقس الغيومة والممطرة بين الفينة والأخرى مع احتمال كثافة الهطول ليلا على بعض مناطق شبه الجزيرة وتنتظر هبوب رياح شمالية غربية قوية مرشحة إلى الاعتدال عصرا.

وتنتظر الهيئة تراوح درجات الحرارة في أجواء شبه الجزيرة بين 4-6 مئوية ليلا وبين 7-10 مئوية ظهرا وفي العاصمة باكو بين 4-6 مئوية ليلا وبين 7-9 مئوية ظهرا.

وتتوقع ارتفاع الضغط الجوي من 756 ملم زئبقي إلى 764 ملم زئبقي مع تراوح الرطوبة النسبية بين 75-85 في المائة.

وتحتمل هطول مطر في محافظات أذربيجان وتساقط الثلج لدى الأراضي الجبلية مع كثافة الهطول على بعض الأماكن حينا بعد حين وسماء غير ممطرة في معظم المحافظات. وتنتظر سقوط ضباب وهبوب رياح غربية يمكن اشتدادها على مناطق عدة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 2-6 مئوية ليلا وبين 9-14 مئوية ظهرا وفي الجبال بين 2 مئوية تحت الصفر إلى 3 مئوية ليلا وبين 3-8 مئوية ظهرا.