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    الأرصاد الجوية تتوقع سماء ممطرة للغد

    ١٢.٠٣.٢٠١٨ [٢٠:١٣]

    باكو، 12 مارس، أذرتاج

    نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا لتوقعات الطقس ليوم 13 مارس الغد.

    ونقلت مراسلة أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع على مساحة باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون سماء ممطرة مصحوبة برياح شمالية شرقية معتدلة.

    وتحتمل درجات الحرارة بين 2-4 مئوية ليلا وبين 5-7 مئوية ظهرا.

    وتنتظر بلوغ الضغط الجوي 768 ملم زئبقي اعلى من المعيار النمطي مع تراوح الرطوبة بين 75-85 في المائة.

    كما تنتظر الهيئة في محافظات أذربيجان سماء غير ممطرة أساسا مع احتمال هطول المطر في بعض المحافظات الشمالية والشرقية والثلج بالمناطق الجبلية. وتتوقع سقوط ضباب على مناطق متفاوتة وتتوقع هبوب رياح شرقية.

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 1-5 مئوية ليلا وبين 7-12 مئوية ظهرا وفي الجبال بين 5-0 تحت الصفر وبين 3-8 مئوية ظهرا.

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