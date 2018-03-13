الأرصاد الجوية تتوقع للغد سماء ممطرة ومثلجة

باكو، 13 مارس، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا لها للغد 14 مارس في توقعات الطقس.

ونقلت مراسلة أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع على أجواء باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون سماء ممطرة حينا لحين إلى أن تتحول إلى سماء ممطرة ومثلجة ليلا. وتنتظر هبوب رياح جنوبية شرقية.

وتحتمل الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 0-2 مئوية ليلا وبين 5-8 مئوية ظهرا في أبشرون وبين 0-2 ليلا وبين 5-7 مئوية ظهرا في العاصمة باكو.

وتنتظر الضغط الجوي اعلى من المعيار 766 ملم زئبقي مع تراوح نسبة الرطوبة بين 75-85 في المائة.

كما تتوقع الهيئة سماء غير ممطرة في محافظات أذربيجان مع احتمال سقوط مطر على بعض المناطق الشمالية والشرقية وثلج على الأراضي الجبلية وسقوط ضباب على بعض المناطق. وتنتظر هبوب رياح شرقية.

وتتوقع تراوح درجات الحرارة بين 0-5 مئوية ليلا وبين 8-12 مئوية ظهرا وفي الجبال بين 5-0 تحت الصفر ليلا وبين 4-7 مئوية ظهرا.