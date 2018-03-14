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    اقتصاد


    وزارة الاقتصاد تكشف عدد التراخيص الصادرة لرواد العمل وأصحاب المشاريع حتى الآن

    ١٤.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٣٣]

    باكو، 14 مارس، أذرتاج

    قال صاحب محمدوف نائب وزير الاقتصاد الأذربيجاني إن عدد التراخيص الصادرة عن الوزارة لرواد العمل وأصحاب المشاريع يبلغ 5311 رخصة حتى الآن.

    ونقل مراسل أذرتاج عن محمدوف قوله إن 2719 رخصة منها هي التراخيص الجديدة و2592 رخصة هي الرخص المبدلة برخص غير محدودة ومعاد تسجيلها أو تقنينها.

    يذكر أن تراخيص لأنواع الفعاليات التي تطلب بترخيص باستثناء الحالات الخاصة بأمن الدولة تقدم من خلال مراكز خدمة أصان منذ 2 نوفمبر 2015م من قبل وزارة الاقتصاد.

    AZERTAG.AZ :وزارة الاقتصاد تكشف عدد التراخيص الصادرة لرواد العمل وأصحاب المشاريع حتى الآن
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