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    توقع هطول مطر على معظم مناطق البلاد غدا

    ١٥‎.٠٣.٢٠١٨ [٢٠:١٢]

    باكو، 15 مارس، أذرتاج

    نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا لها حول توقعاتها لظروف الطقس ليوم 16 مارس الغد.

    ونقلت مراسلة أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع على مساحة باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون سماء غائمة متغيرة إلى غيومة وغير ممطرة أساسا مع سقوط ضباب على بعض المناطق ومطر خفيف إلى المساء. وتنتظر هبوب رياح شمالية غربية مرشحة إلى الاشتداد خلال اليوم بين الفينة والأخرى.

    وتتوقع تراوح درجات الحرارة بين 4-6 مئوية ليلا وبين 7-11 مئوية ظهرا.

    وتنتظر في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي هطول أمطار حينا لآخر والثلج على الأراضي الجبلية وتنتظر البرق والرعد في أجواء بعض المناطق مع هبوب رياح غربية.

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 0-5 مئوية ليلا وبين 13-18 مئوية ظهرا.

    AZERTAG.AZ :توقع هطول مطر على معظم مناطق البلاد غدا
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