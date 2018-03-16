الأرصاد الجوية تتوقع 13 مئوية على نطاق البلد

باكو، 16 مارس، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لتوقعات ظروف الطقس ليوم 17 مارس الغد.

وأبلغت مراسلة أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تنتظر في أجواء باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون سماء ممطرا على بعض المناطق بين الفينة والأخرى وهبوب رياح شمالية غربية شديدة مرشحة إلى الاعتدال في النصف الثاني من اليوم.

وتتوقع تراوح درجات الحرارة على مساحة شبه الجزيرة بين 3-5 مئوية ليلا وبين 9-12 مئوية ظهرا وفي العاصمة باكو بين 3-5 مئوية ليلا وبين 10-12 مئوية ظهرا.

وتنتظر ارتفاع الضغط الجوي من 760 ملم زئبقي إلى 764 ملم زئبقي مع تردد الرطوبة النسبية بين 75-85 في المائة.

وتحتمل الهيئة هطول أمطار على بعض المناطق بمحافظات أذربيجان وسقوط الثلج على الأراضي الجبلية إلى انقطاع الهطول ظهرا وسقوط ضباب على مناطق عدة وهبوب رياح غربية يمكن اشتدادها في أجواء بعض المناطق.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 1-6 مئوية ليلا وبين 8-13 مئوية ظهرا وفي الجبال بين 5-0 تحت الصفر ليلا وبين 6-11 مئوية ظهرا.