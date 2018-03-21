الأرصاد الجوية تتوقع 4-24 درجة وضبابا مكثفا غدا

باكو، 21 مارس، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا ليوم 22 مارس الغد في توقعاتها لظروف الطقس على نطاق البلد.

وابلغ مراسل أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في أجواء باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون سماء غائمة متغيرة إلى غيومة أحيانا وغير ممطرة أساسا وهبوب رياح جنوبية يمكن اشتدادها بين الفينة الأخرى.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 6-8 مئوية ليلا وبين 11-16 مئوية ظهرا في شبه الجزيرة وبين 6-8 مئوية ليلا وبين 14-16 مئوية ظهرا في العاصمة باكو.

وتتوقع تشكيل الضغط الجوي 762 ملم زئبقي مع الرطوبة المتراوحة بين 65-75 في المائة.

وفي محافظات أذربيجان تتوقع الهيئة سماء غير ممطرة أساسا وسقوط ضباب مكثف على بعض المناطق وهبوب رياح غربية مرشحة إلى الاشتداد حينا لآخر على أجواء المناطق المتفاوتة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 4-9 مئوية ليلا وبين 19-24 مئوية ظهرا وفي الجبال بين 2-5 مئوية ليلا وبين 12-17 مئوية ظهرا.