الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا

باكو، 22 مارس، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا ليوم 23 مارس الغد في توقعاتها لظروف الطقس على نطاق البلد.

وابلغ مراسل أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في أجواء باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون سماء غائمة متغيرة إلى غيومة أحيانا وغير ممطرة أساسا وهبوب رياح شمالية غربية مرشحة إلى الاشتداد بين الفينة الأخرى ستهدأ على العصر.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 6-8 مئوية ليلا وبين 10-14 مئوية ظهرا.

وتتوقع في أجواء جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي سماء غير ممطرة أساسا مع احتمال مطر قليل قصير الاجل صباحا على بعض المناطق وهبوب رياح غربية يمكن اشتدادها على بعض المناطق أحيانا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 4-9 مئوية ليلا وبين 20-25 مئوية ظهرا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات سياحية شمالية غربية بالاكن وزاقاتالا وقاخ وشاكي واوغوز وغابالا واسماعيلي واقصو وشاماخي وشابران وقوبا وخاتشماز سماء غير ممطرة أساسا مع احتمال سماء ممطرة أحيانا خاصة على المناطق الشرقية وسقوط ضباب على مناطق متفرقة وهبوب رياح غربية مرشحة إلى الاشتداد حينا لآخر.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 4-9 مئوية ليلا وبين 15-20 مئوية ظهرا وفي الجبال بين 2 تحت الصفر و3 مئوية ليلا وبين 10-15 مئوية ظهرا.