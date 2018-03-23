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    الأرصاد الجوية تتوقع اشتداد رياح غربية على أجواء البلاد

    ٢٣.٠٣.٢٠١٨ [١٣:٣٤]

    باكو، 23 مارس، أذرتاج

    قالت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير يومي لها اليوم إنها تتوقع سيطرة رياح غربية مرشحة إلى الاشتداد بين الفينة والأخرى على أجواء البلد في غضون 2-3 أيام مقبلة.

    ونقلت مراسلة أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تنتظر ابتداء من مساء 24 مارس وفي 25 مارس سقوط امطار على مساحة المحافظات الشمالية والغربية أساسا مع أنها لا تتوقع تغيرا هاما في درجات الحرارة.

    وأضافت أن سير ظروف الطقس توافق عادات الشهر بحلول الربيع.

    AZERTAG.AZ :الأرصاد الجوية تتوقع اشتداد رياح غربية على أجواء البلاد
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