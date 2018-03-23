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    الأرصاد الجوية تحذر هطول أمطار غزيرة على أجواء المحافظات الشمالية والغربية

    ٢٣.٠٣.٢٠١٨ [١٤:٢١]

    باكو، 23 مارس، أذرتاج

    حذرت هيئة الأرصاد الجوية من توقع هطول أمطار غزيرة على مساحة محافظات أذربيجان الشمالية والغربية مصحوبة برياح قوية.

    ونقلت مراسلة أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تنتظر ابتداء من مساء 24 مارس وطول يوم 25 مارس هطول أمطار غزيرة على المحافظات الشمالية والغربية وتحتمل تساقط البرد وكثافة الهطول على بعض المناطق.

    وتتوقع هبوب رياح غربية مرشحة إلى الاشتداد على مناطق متفرقة حينا لآخر.

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