الأرصاد الجوية تتوقع سماء غير ممطرة على معظم المناطق

باكو، 23 مارس، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لها لتوقعاتها لظروف الطقس على أجواء البلاد ليوم 24 مارس الغد.

ونقل مراسل أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تنتظر على أجواء باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون سماء غائمة إلى غيومة متغيرة وغير ممطرة أساسا وسقوط ضباب صباحا على بعض المناطق وهبوب رياح جنوبية معتدلة مرشحة إلى الاشتداد حينا لآخر.

وتتوقع تراوح درجات الحرارة بين 3-5 مئوية ليلا وبين 12-17 مئوية ظهرا على شبه الجزيرة وبين 3-5 مئوية ليلا وبين 14-16 مئوية ظهرا في العاصمة باكو.

وتحتمل تراجع الضغط الجوي من 761 ملم زئبقي إلى 749 ملم زئبقي مع تراوح الرطوبة بين 70-80 في المائة ليلا وبين 55-60 في المائة ظهرا.

وتتوقع سماء غير ممطرة أساسا على مساحة محافظات أذربيجان مع احتمال هطول مطر على بعض المناطق الغربية بين الفينة والأخرى وسقوط ضباب على مناطق عدة وهبوب رياح غربية يمكن اشتدادها أحيانا في مساحة المناطق المتفرقة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 4-9 مئوية ليلا وبين 16-21 مئوية ظهرا وفي الجبال بين 2-7 مئوية ليلا وبين 10-15 مئوية ظهرا.

وتحتمل الهيئة سماء غير ممطرة أساسا على جمهورية نخجوان الذاتية الحكم الأذربيجانية جيبها الخارجي مع احتمال هطول مطر إلى المساء على بعض المناطق. وتنتظر هبوب رياح غربية مرشحة إلى الاشتداد على بعض المناطق أحيانا.

وتتوقع تراوح درجات الحرارة بين 3-8 مئوية ليلا وبين 18-23 مئوية ظهرا.