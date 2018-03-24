الأرصاد الجوية تتوقع سماء ممطرة رعدية ومثلجة

باكو، 24 مارس، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لها لتوقعات ظروف الطقس ليوم 25 مارس الغد.

ونقل مراسل أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع على مساحة باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون سماء غئمة متغيرة إلى غيومة أحيانا وغير ممطرة أساسا مع احتمال سقوط ضباب خفيف إلى الليل ورذاذ وهبوب رياح شمالية غربية قوية مرشحة إلى الاعتدال في النصف الثاني من اليوم.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 6-9 مئوية ليلا وبين 9-11 مئوية ظهرا.

وفي أجواء جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي تحتمل الهيئة سماء ممطرة وفي المناطق الجبلية مثلجة مع كثافة الهطول على بعض المناطق وسماء رعدية إلى انقطاع الهطول ظهرا تدريجيا. وهبوب رياح غربية يمكن اشتدادها على مناطق متفرقة أحيانا.

وتتوقع تقلب درجات الحرارة بين 3-8 مئوية ليلا وبين 15-20 مئوية ظهرا.

وفي أجواء منطقة قراباغ العليا الاقتصادية محافظات شوشا وخوجالي وخوجاوند وقوبادلي وزنكيلان ولاتشين وكلبجار وطاشكسان وجدابيك تنتظر سماء ممطرة ليلا ومساء أحيانا مع كثافت الهطول على بعض المناطق المصحوب بالرعد وسقوط ضباب على مناطق متفاوتة وهبوب رياح غربية مرشحة إلى الاشتداد على بعض المناطق أحيانا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 0-5 مئوية ليلا وبين 7-11 مئوية ظهرا.

وفي أجواء محافظات قازاخ وكنجة وجورانبوي وتارتار واغدام وفضولي وجبرائيل سماء ممطرة ليلا ومساء على بعض المناطق ورعدية إلى سماء غير ممطرة ظهرا وسقوط ضباب على مناطق عدة صباحا وهبوب رياح غربية يمكن اشتدادها حينا لآخر في أجواء بعض انحاء المنطقة.

وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 1-6 مئوية ليلا وبين 10-15 مئوية ظهرا.

وعلى مساحة محافظات بالاكن وزاقاتالا وقاخ وشاكي واوغوز وغابالا واسماعيللي واقصو وشاماخي وسيازن وشابران وخيزي وقوبا وخاتشماز وقوصار تنتظر الهيئة سماء ممطرة أحيانا وكثافة الهطول على بعض المناطق وفي الأراضي الجبلية مثلجة ومبردة وسقوط ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح غربية يزداد اشتدادها على بعض المناطق أحيانا.

وتنتظر دراجات الحرارة أن تتقلب بين 2 تحت الصفر و3 مئوية ليلا وبين 9-14 مئوية ظهرا وفي الجبال بين 5-2 تحت الصفر وبين 3-8 مئوية ظهرا.

وفي أجواء منطقة اران المركزية الاقتصادية محافظات يفلاخ ومنكجوير وكويتشاي واغداش وكوردمير وايميشلي واقجابدي وبيلقان وصابر أباد وبلاسوار وساعتلي وشروان وحاجيقابل وصاليان ونفطتشالا سماء غير ممطرة أساسا مع احتمال هطول مطر على بعض المناطق ظهرا والرعد وسقوط ضباب على مناطق عدة وهبوب رياح غربية يمكن اشتدادها في أجواء مناطق مختلفة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 4-9 ليلا وبين 13-18 مئوية ظهرا.

كما تحتمل الهيئة سماء ممطرة على بعض مناطق محافظات ماصالي ويارديملي وليريك ولنكران واستارا وكثافة الهطول إلى انقطاع ظهرا تدريجيا وتنتظر سقوط ضباب صباحا في أجواء الجبال وهبوب رياح شمالية شرقية مرشحة إلى الاشتداد على بعض المناطق.

وتتوقع درجات الحرارة أن تتراوح بين 5-7 مئوية ليلا وبين 8-13 مئوية ظهرا في الجبال بين 1-6 مئوية ليلا وبين 7-11 مئوية ظهرا.