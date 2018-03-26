باكو، 26 مارس / آذار، (أذرتاج) وقع زلزال في 25 مارس بمدينة إسماعيلي الأذربيجانية. وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة (أذرتاج) أن الزلزال كان بمقدار 3.4 درجة على مقياس ريختر وعلى عمق 12 كم. ولم يحس بهذه الهزة.

AZERTAG.AZ : زلزال يضرب محافظة إسماعيلي

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