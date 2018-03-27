بدء فعاليات مؤتمر دولي "الإرهاب الأرميني ضد التعددية الثقافية الأذربيجانية: 1918-2018م"

باكو، 27 مارس، أذرتاج

بدأت فعاليات مؤتمر دولي باسم "الإرهاب الأرميني ضد التعددية الثقافية الأذربيجانية: 1918-2018م" لدى مركز باكو الدولي للتعددية الثقافية في 27 مارس اليوم.

أفاد مراسل أذرتاج المؤتمر ينعقد مشتركا من جانب مركز باكو الدولي للتعددية الثقافية وجامعة الألسن الأذربيجانية ضمن مشروع "الإرهاب ضد التعددية الثقافية".

وافتتح المؤتمر وكيل المدير التنفيذي للمركز روان حسنوف بكلمة تحدث فيها عن الإرهاب الأرميني ونتائجه الوخيمة.

وقال مدير قسم العلاقات بين الملل والأقوام والمسائل الدينية لدى الديوان الرئاسي اعتبار نجفوف ان الإرهاب الأرميني لا يشكل خطرا كبيرا تاريخيا بالنسبة للأذربيجانيين فقط بل وللشعوب المجاورة الأخرى أيضا.

وابلغ مدير معهد دراسات القوقاز لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية نائب المجلس الوطني موسى قاسملي أعمالا وحشية أرمينية بأدلة تاريخية.

وتناول امين اللجنة الحكومية لشؤون الأسراء والمفقودين والرهائن رئيس فريق العمل إسماعيل أخوندوف الأعمال التي تنفذها المؤسسة التي يمثلها بصدد دراسة الإرهاب الأرميني.

ويستمر المؤتمر بحلقات نقاش موضوعية.