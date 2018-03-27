الأرصاد الجوية تتوقع 20 مئوية بالعاصمة و27 مئوية ببعض الأقاليم غدا

باكو، 27 مارس، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لها في توقعاتها لظروف الطقس ليوم 27 مارس غدا.

أفادت مراسلة أذرتاج عن تقرير الهيئة انها تتوقع في أجواء باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون سماء غائمة منقلبة وغير ممطرة أساسا وسقوط ضباب ضعيف صباحا على بعض المناطق وهبوب رياح جنوبية غربية معتدلة مرشحة الى الاستبدال مساء بشمالية غربية مائلة الى الاشتداد بين الفينة والأخرى.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 7-10 مئوية ليلا وبين 16-21 مئوية ظهرا وفي العاصمة باكو بين 8-10 مئوية ليلا وبين 18-20 مئوية ظهرا.

وتحتمل ارتفاع الضغط الجوي من 753 ملم زئبقي الى 757 ملم زئبقي أدني من المعيار مع تراوح الرطوبة بين 70-75 في المائة ليلا وبين 50-55 في المائة ظهرا.

وفي محافظات أذربيجان تنتظر الهيئة سماء غير ممطرة أساسا وتحتمل ليلا وصباحا سقوط ضباب على بعض المناطق ورذاذ على المحافظات الغربية وهبوب رياح غربية يمكن اشتدادها حينا لآخر.

وتتوقع تراوح درجات الحرارة بين 6-11 مئوية ليلا وبين 20-25 مئوية ظهرا وفي الجبال بين 2-7 مئوية ليلا وبين 13-18 مئوية ظهرا.

وفي جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي تنتظر الهيئة سماء غير ممطرة أساسا وهبوب رياح غربية مرشحة الى الاشتداد بين الفينة والأخرى.

وتتوقع درجات الحرارة بين 6-11 مئوية ليلا وبين 22-27 مئوية ظهرا.