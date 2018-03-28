الأرصاد الجوية تتوقع سماء ممطرة ورعدية على بعض المحافظات الشمالية والغربية

باكو، 28 مارس، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لتوقعاتها ظروف الطقس ليوم 28 مارس غدا على مساحة البلاد.

أفادت مراسلة أذرتاج عن تقرير الهيئة انها تتوقع على أجواء باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون سماء غائمة منقلبة وغير ممطرة أساسا وسقوط ضباب ضعيف على بعض المناطق وهبوب رياح شمالية غربية مرشحة الى الاستبدال بجنوبية غربية ظهرا ويمكن اشتدادها حينا لآخر.

وتنتظر الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 6-8 مئوية ليلا وبين 15-20 مئوية ظهرا وفي العاصمة باكو بين 6-8 مئوية ليلا وبين 17-19 مئوية ظهرا.

وتتوقع هبوط الضغط الجوي من 761 ملم زئبقي الى 752 ملم زئبقي مع تقلب الرطوبة بين 70-80 في المائة ليلا وبين 50-60 في المائة ظهرا.

وتنتظر في أجواء معظم محافظات أذربيجان سماء غير ممطرة أساسا مع احتمال سماء رعدية وممطرة ليلا ومساء لدى بعض المحافظات الشمالية والغربية وسقوط ضباب على مناطق متفاوتة وهبوب رياح غربية يمكن اشتدادها على بعض المناطق بين الفينة والأخرى.

وتتوقع تراوح درجات الحرارة بين 6-11 مئوية ليلا وبين 19-24 مئوية ظهرا وفي الجبال بين 3-8 مئوية ليلا وبين 14-19 مئوية ظهرا.

وفي جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي تنتظر الهيئة سماء رعدية وممطرة ليلا ومساء على بعض المناطق وهبوب رياح غربية مرشحة الى الاشتداد أحيانا.

وتنتظر درجات الحرارة بين 6-11 مئوية ليلا وبين 23-28 مئوية ظهرا.