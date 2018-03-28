الأرصاد الجوية تنبه: هبوب رياح قوية تبلغ سرعتها 35 مترا في الثانية

باكو، 28 مارس، أذرتاج

نبهت هيئة الأرصاد الجوية بتوقعها لظروف الطقس غير المستقرة والرياحية القوية على مساحة باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون يومي 30-31 مارس الحالي.

أفادت مراسلة أذرتاج عن بيان الهيئة انها تنتظر تقلب ظروف الطقس الجذرية في أجواء باكو وشبه جزيرة أبشرون من يوم 30 مارس الى عصر 31 مارس بحكم هبوب رياح قوية خطيرة شمالية غربية حيث تتوقع الهيئة ان تصل سرعة الرياح العاصفة 18-23 م في الثانية حتى 25-30 م في الثانية بين الفينة والأخرى مع تراجع درجات الحرارة قدر 5-10 مئوية قياسا الى الأيام القليلة الماضية.

وتتوقع الهيئة بلوغ سرعة الرياح 32-35 م في الثانية أحيانا على بعض مناطق شبه الجزيرة.