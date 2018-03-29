ضباب غباري من شبه الجزيرة العربية يخيم على أذربيجان

باكو، 29 مارس، أذرتاج

تدل نتائج متابعات يجريها متخصصو قسم المراقبة الوطني على البيئة لدى وزارة البيئة والثروات الطبيعية على أن مقدار الغبار في الجو على مساحة البلد فترة 29-30 مارس يتجاوز عن المعيار الصحي.

أفادت مراسلة أذرتاج عن بيان الوزارة أن سبب هذا في دخول ضباب غباري ضمن تيارات الغلاف الجوي القادمة من شبه الجزيرة العربية أراضي البلد.

وشدد القسم إجراءات لمراقبة سير الضباب الغباري خاصة في باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون وتسجل مقاسات كل 3 ساعات.

وأشارت معطيات دخلت عن محطات القياس المؤتمتة والثابتة التي تقيس جودة الهواء إلى أن مقدار الغبار في أجواء باكو وشبه جزيرة أبشرون تجاوز المعيار الصحي عن 20 في المائة عند الساعة التاسعة صباحا في 29 مارس اليوم.