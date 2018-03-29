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    مقدار الغبار الآتي من الجزيرة العربية في أجواء أذربيجان يتجاوز الحد المعياري 40 في المائة – إضافة ثالثة

    ٢٩.٠٣.٢٠١٨ [٢٠:٢١]

    باكو، 29 مارس، أذرتاج

    قسم المراقبة الوطني على البيئة لدى وزارة البيئة والثروات الطبيعية يواصل متابعات مقاس الغلاف الجوي لكشف مقدار الغبار المخيم على مساحة البلد منذ فجر اليوم 29 مارس في كل 3 ساعات بالانتقال الى إجراءات مشددة خاصة في أجواء باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون.

    أفادت مراسلة أذرتاج عن بيان الوزارة ان معطيات متوافرة عن محطات قياس جودة الهواء المؤتمتة والثابتة للساعة 18.00 تدل على تجاوز مقدار الغبار في أجواء باكو وشبه جزيرة أبشرون عن الحد المعياري بنسبة 40 في المائة.

    يذكر ان مؤشرات الساعة التاسعة صباحا كانت 20 في المائة والساعة 12.00 25 في المائة والساعة 15.00 32 في المائة أكثر من الحد المعياري.

    وجاء في البيان ان سبب هذا يعود الى دخول ضباب غباري ضمن تيارات الغلاف الجوي القادمة من شبه الجزيرة العربية أراضي البلد.

    AZERTAG.AZ :مقدار الغبار الآتي من الجزيرة العربية في أجواء أذربيجان يتجاوز الحد المعياري 40 في المائة – إضافة ثالثة
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