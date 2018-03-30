الأرصاد الجوية تنتظر 9 مئوية في العاصمة و19 مئوية في الأقاليم للغد

باكو، 30 مارس، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لتوقعات ظروف الطقس ليوم 31 مارس يوم الإبادة الجماعية للأذربيجانيين على مساحة البلد.

أفادت مراسلة أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تنتظر في أجواء باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون سماء ممطرة على بعض المناطق وغائمة ظهرا إلى غائمة تماما وغير ممطرة أساسا وهبوب رياح شمالية غربية قوية مرشحة إلى الاعتدال في النصف الثاني من اليوم.

وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 4-6 مئوية ليلا وبين 7-9 مئوية ظهرا.

وتحتمل ارتفاع الضغط الجوي من 764 ملم زئبقي إلى 772 ملم زئبقي اعلى من المعيار المقرر مع الرطوبة المتراوحة بين 80-90 في المائة ليلا وبين 65-75 في المائة ظهرا.

وفي محافظات أذربيجان تتوقع الهيئة ظروف الطقس الممطرة أحيانا وسقوط الثلج على الأراضي الجبلية إلى انقطاع الهطول ظهرا على أجواء معظم المحافظات وسقوط ضباب على مناطق متفاوتة وهبوب رياح غربية يمكن اشتدادها ليلا وصباحا على بعض المناطق.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 4-9 ليلا وبين 10-15 مئوية ظهرا وفي الجبال بين 0-5 مئوية ليلا وبين 3-8 مئوية ظهرا.

وعلى أراضي جمهورية نخجوان الذاتية الحكم الأذربيجانية جيبها الخارجي تتوقع الهيئة سماء ممطرة حينا لآخر وفي الأراضي الجبلية سماء مثلجة إلى انقطاع الهطول نحو الصباح وسماء غير ممطرة ظهرا وهبوب رياح غربية مرشحة إلى الاشتداد ليلا وصباحا حينا لآخر.

وتنتظر درجات الحرارة أن تتراوح بين 4-9 مئوية ليلا وبين 14-19 مئوية ظهرا.