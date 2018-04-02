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    الأرصاد الجوية تتوقع سماء ممطرة في أجواء معظم الأقاليم للغد

    ٠٢.٠٤.٢٠١٨ [٢٠:٢٨]

    باكو، 2 أبريل، أذرتاج

    نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لتوقعاتها ظروف الطقس للغد 3 أبريل على أجواء البلد.

    أفادت مراسلة أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع على مساحة باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون سماء غائمة متقلبة الى غائمة تماما أحيانا وغير ممطرة أساسا وهطول مطر الى الليل على بعض المناطق وسقوط ضباب ضعيف صباحا وهبوب رياح جنوبية غربية معتدلة تحتمل استبدالها بشمالية غربية مرشحة الى الاشتداد أحيانا في النصف الثاني من اليوم.

    وتنتظر الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 6-8 مئوية ليلا وبين 12-17 مئوية نهارا في شبه الجزيرة وبين 6-8 مئوية ليلا وبين 13-15 مئوية نهارا بالعاصمة.

    وتتوقع الضغط الجوي ارتفاعه من 760 ملم زئبقي الى 764 ملم زئبقي مع الرطوبة المتراوحة بين 70-80 في المائة.

    وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان غير ممطرة أساسا مع احتمال سماء رعدية وهطول مطر أحيانا وفي الأراضي الجبلية تساقط الثلج الى المساء وسقوط ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح غربية يمكن اشتدادها أحيانا نهارا على مناطق متفرقة.

    وتتوقع درجات الحرارة بين 4-9 مئوية ليلا وبين 15-20 مئوية نهارا وبين 0-4 مئوية ليلا وبين 7-12 مئوية نهارا في الجبال.

    وعلى مساحة جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي سماء غير ممطرة أساسا مع احتمال سماء رعدية الى المساء على بعض المناطق وسقوط مطر أحيانا وبردٍ على مناطق عدة وهبوب رياح غربية مرشحة الى الاشتداد حينا لآخر على مناطق متفاوتة.

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 3-8 مئوية ليلا وبين 17-22 مئوية نهارا.

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