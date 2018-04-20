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    اقتصاد


    باكو تستضيف ملتقى أعمال سويسري أذربيجاني

    ٢٠.٠٤.٢٠١٨ [١٠:١٨]

    باكو، 20 أبريل / نيسان (أذرتاج)

    سيزور رئيس الدائرة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث في سويسرا الوزير يوهان شنايدر-عمان أذربيجان في شهر يوليو، حسبما أفادته وكالة أذرتاج أن هذه المعلومات قالها وزارة الاقتصاد.

    من المقرر عقد ملتقى أعمال سويسري أذربيجاني وتقديم العروض في هذه الحديقتين الصناعيتين للتعرف على حديقة سومقايت الكيميائية الصناعية وحديقة بالاخاني الصناعية في إطار الزيارة.

    يذكر أن 71 شركة تعمل حاليا برأس مال سويسري في أذربيجان. تم استثمار 1.2 مليار دولار أمريكي في أذربيجان من سويسرا. بلغ حجم التبادل التجاري بين بلدينا في عام 2017 بمبلغ 240 مليون دولار وهو ما يعني أكثر من 40 في المائة.

    AZERTAG.AZ :باكو تستضيف ملتقى أعمال سويسري أذربيجاني
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